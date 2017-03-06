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Суд не избрал меру пресечения Насирову

Источник: 112.ua

06.03.2017

Суд не избрал меру пресечения главе ГФС Роману Насирову, поэтому в ближайшее время он может быть освобожден из-под ареста. Об этом сообщает "112 Украина". 

Срок ареста истек 23.52 5 марта.

Активисты продолжаю блокировать вход в здание суда.

Адвокат Насирова сообщил, что его подзащитный соглашается на ограничение своих прав и контроль со стороны НАБУ и САП Прокуроры САП уже покинули здание суда

 

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