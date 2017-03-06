Суд не избрал меру пресечения Насирову
Источник: 112.ua
06.03.2017
Суд не избрал меру пресечения главе ГФС Роману Насирову, поэтому в ближайшее время он может быть освобожден из-под ареста. Об этом сообщает "112 Украина".
Срок ареста истек 23.52 5 марта.
Активисты продолжаю блокировать вход в здание суда.
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