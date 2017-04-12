Суд обязал Киевсовет отменить запрет на ночную торговлю алкоголем

Источник: Українські новини

Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет отменить запрет на продажу алкоголя в столице в ночные часы.

Об этом сообщается на странице Киевского территориального отделения АМКУ в соцсети Facebook.

Суд признал запрет нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и требует отменить решение от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г.. Киеве" с 23:00 до 10:00 часов

Суд обязал Киевсовет прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в принятии решения от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г.. Киеве", согласно которому установлено, не предусмотренную законодательными актами Украины, запрет реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения, кроме заведений ресторанного го сподарства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны и т.д.) на территории города Киева с 23:00 до 10:00 часов.