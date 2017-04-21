Суд ООН еще раз соберется по делу "Украина против России" 12 мая

Источник: КорреспонденТ.net

Международный суд Организации Объединенных Наций примет решение о сроках и процедуре рассмотрения дела Украины против России 12 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"12 мая мы собираемся еще раз в Гааге (Нидерланды), и президент суда будет принимать решение о дальнейшем рассмотрении дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено времени на подготовку основного меморандума, где мы должны выложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела", - сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе совещания с Президентом Петром Порошенко.