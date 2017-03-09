Суд ООН в Гааге вынесет решение по временным мерам против России до конца апреля
Источник: РБК-УКРАИНА
09.03.2017
Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по введению временных мер против Российской Федерации до конца апреля 2017 года.
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая возглавляет украинскую делегацию в международном суде, сообщает Эспрессо.TV. "Я не делаю прогнозов. Мы ожидаем на решение суда.
И я надеюсь, что оно будет справедливым. Оно может быть, по нашим прогнозам, до конца апреля точно", - отметила Зеркаль.
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