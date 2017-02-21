Суд отказался вернуть Онищенко неприкосновенность

Источник: КорреспонденТ.net

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказал народному депутату Александру Онищенко в требовании вернуть депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ВАСУ Галину Гаевскую.

"Отказали в удовлетворении иска. Вчера было рассмотрение дела и Онищенко отказали в удовлетворении требований", – сказала Гаевская.

Она добавила, что полный текст решения суда будет опубликован через пять дней.

Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2016 года Верховная Рада лишила неприкосновенности нардепа Александра Онищенко и дала согласие на его задержание и арест. Однако он к тому времени покинул территорию Украины.

Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

В свою очередь Онищенко в декабре 2016 года заявил о том, что передал США компромат на Петра Порошенко. По его словам, в течение года он записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном.