Суд перенес рассмотрение дела о бойцах Беркута

Источник: КорреспонденТ.net

Киевский суд перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению пяти бывших бойцов Беркута в убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Соответствущее решение вынес Святошинский районный суд.

"Суд объявляет перерыв в судебном заседании до 25 апреля 11:30", - сказал председательствующий судья Сергей Дячук.

На этих выходных выпущенные из-под стражи экс-беркутовцы заявили о бегстве в Россию.