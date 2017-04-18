Суд перенес рассмотрение дела о бойцах Беркута
Источник: КорреспонденТ.net
18.04.2017
Киевский суд перенес рассмотрение уголовного дела по обвинению пяти бывших бойцов Беркута в убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.
Соответствущее решение вынес Святошинский районный суд.
"Суд объявляет перерыв в судебном заседании до 25 апреля 11:30", - сказал председательствующий судья Сергей Дячук.
На этих выходных выпущенные из-под стражи экс-беркутовцы заявили о бегстве в Россию.
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