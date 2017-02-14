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Суд РФ отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко

Источник: РБК-УКРАИНА

14.02.2017

Московский городской суд (Российская Федерация) отклонил апелляцию на продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Заседание по рассмотрению моей апелляционной жалобы в Мосгорсуде на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко завершено. Жалоба оставлена без удовлетворения. Вполне предсказуемо", - написал Фейгин.

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