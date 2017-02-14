Суд РФ отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко

Источник: РБК-УКРАИНА

Московский городской суд (Российская Федерация) отклонил апелляцию на продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Заседание по рассмотрению моей апелляционной жалобы в Мосгорсуде на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко завершено. Жалоба оставлена без удовлетворения. Вполне предсказуемо", - написал Фейгин.



