Суд РФ отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко
Источник: РБК-УКРАИНА
14.02.2017
Московский городской суд (Российская Федерация) отклонил апелляцию на продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин.
"Заседание по рассмотрению моей апелляционной жалобы в Мосгорсуде на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко завершено. Жалоба оставлена без удовлетворения. Вполне предсказуемо", - написал Фейгин.
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