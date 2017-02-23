Суд Вены отказал в аресте Фирташа по испанскому экстрадиционному запросу

Источник: 112.ua

Земельный суд Вены отказал в аресте украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по испанскому экстрадиционному запросу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию от адвокатов бизнесмена.

Согласно сообщению, венский суд, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции Фирташа, в четверг принял решение освободить его без внесения дополнительного залога. Также сообщается, что бизнесмен сдал свой заграничный паспорт.

"Суд отказал прокуратуре Вены в аресте Дмитрия Фирташа, поскольку отсутствует риск неявки Дмитрия Фирташа по требованию суда. Суд обязал Дмитрия Фирташа регулярно посещать суд через определенные промежутки времени. Дмитрию Фирташу запрещено покидать территорию Австрии, он сдал суду свой загранпаспорт", - сообщил адвокат Фирташа.

Напомним, ранее суд Вены разрешил экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение по экстрадиции примет федеральный министр юстиции Австрии.

ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы олигарх и его сотрудники заплатили индийским чиновникам 19 млн евро.

Первый запрос о выдаче Фирташа был отправлен американцами в Вену 30 октября 2013 года. Однако через несколько дней этот запрос был отозван. Второй аналогичный документ поступил уже 27 февраля 2014 года, ордер на арест Фирташа был выдан 12 марта, и в тот же день олигарха задержали.

Затем бизнесмен внес залог в сумме 125 млн евро и был выпущен под обязательство не покидать Вену. Дело было рассмотрено только через год. 30 апреля 2015 года Судья Кристоф Бауэр отказал в выдаче олигарха Штатам.