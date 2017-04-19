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Суд вызвал Януковича на заседание по госизмене

Источник: КорреспонденТ.net

19.04.2017

Оболонский районный суд Киева направил бывшему президенту страны Виктору Януковичу была повестку о вызове на заседание суда по делу о государственной измене.

"Оболонский районный суд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10.00 4 мая 2017 года", — говорится в тексте официального документа.

 

На опубликованной на сайте суда копии повестки указан российский адрес получателя.

 

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