Суд вызвал Януковича на заседание по госизмене

Источник: КорреспонденТ.net

Оболонский районный суд Киева направил бывшему президенту страны Виктору Януковичу была повестку о вызове на заседание суда по делу о государственной измене.

"Оболонский районный суд Киева вызывает вас как обвиняемого на 10.00 4 мая 2017 года", — говорится в тексте официального документа.

На опубликованной на сайте суда копии повестки указан российский адрес получателя.