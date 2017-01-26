Судью Соломенского райсуда Киева задержали на взятке в 22 тыс. долларов

Источник: 112.ua

Судья Соломенского районного суда Киева задержан при получении взятки в размере 22 тыс. долларов за снятие ареста с залогового имущества. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на странице в Facebook.

"Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге", - написал он.

Напомним, 6 сентября 2016 г. Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и привлечение к ответственности судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого подозревают в коррупционных действиях. 11 ноября он был объявлен в розыск по линии Интерпола.

При этом 27 сентября 2016 г. в Национальное антикоррупционное бюро поступило письмо адвоката подозреваемого, согласно которому 26 сентября 2016 г. он получил в свое распоряжение медицинскую справку, выданную на имя Чауса, и собственноручно написанное им заявление, в котором он сообщает, что находится на территории Автономной Республики Крым.

В то же время, согласно решению суда, НАБУ не владеет информацией, где сейчас находится Чаус.

Детективы бюро просили суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 4 млн 134 тыс. грн.



Суд частично удовлетворил ходатайство и заочно арестовал Чауса с залогом в размере 3 млн 722 тыс. 945 грн.