Сын нацистского чиновника вернул Польше картины, украденные во время войны

Источник: Українські новини

Сын нацистского чиновника вернул в Польшу две картины и карту, которые его родные похитили из Кракова во время Второй Мировой Войны. Об этом сообщил Кшиштоф Марцинкевич, представитель губернатора в Кракове, пишет "Европейская правда".

На церемонии, которая состоялась в воскресенье в Кракове, Хорст фон Вехтер из Австрии вернул карту Польши 18-го века и два исторических рисунка, которые его мать присвоила в конце 1939 года, вскоре после того, как ее муж, Отто Вехтер, стал губернатором в южном польском городе, оккупированном немецкими и австрийскими нацистами во время войны.

Сообщается, что возвращение трех работ является результатом усилий польского историка Магдалены Огорек.

По словам Кшиштофа Марцинкевича, такой жест вселяет надежду, что другие потомки нацистов последуют этому примеру.

Отмечается, что Польша ищет по всему миру произведения, похищенные в 1939-1945 годах нацистами, иногда даже находя их на аукционах.