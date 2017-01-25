Татьянин день: История и приметы праздника

Источник: 112.ua

В Украине 25 января отмечают День святой Татьяны - мученицы, пострадавшей за веру во времена Римской империи. Долгое время в Украине этот день также отмечается как неофициальный День студентов.

История святой Татьяны

Святая Татьяна была дочерью римского проконсула, набожного христианина, которая тайно приняла христианство и была казнена в 225 году (по другим данным - в 226 или 230 году) после отказа вернуться к предыдущей вере.

Отец святой Татьяны был уважаемым римлянином, проконсулом, но в то же время - тайным христианином. В молодом возрасте Татьяна решила посвятить свою жизнь Иисусу и прожить ее в ненарушенном девичестве. Впоследствии ее приобщили к посвященным Богу женщинам-диакониссам римской церкви.

Великомученица пострадала во время гонения на христиан при императоре Александре Севере. Ее схватили и привели в языческий храм Аполлона, где принуждали принести жертву языческому идолу. Когда она отказалась, святую Татьяну жестоко пытали, однако твердость ее веры и терпения были непоколебимы. Согласно преданию, муки, которым подвергали святую Татьяну или не наносили ей ущерб, или за ночь следы их бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов, которые наносились невидимой рукой.

Пораженные стойкостью святой, ее мучители сами приняли христианство, а голодный лев, который был выпущен на святую Татьяну на арене цирка, начал ласкаться к ней. В итоге, испуганные гонители осудили мученицу на казнь мечом. Вместе с ней был казнен и ее отец.

Татьянин день как День всех студентов

25 января, в день великомученицы Татьяны Крещенской, в 1755 г. российская императрица Елизавета создала в Москве университет. Поэтому праздник ассоциируется с днем студенчества.

С 60-70 годов XIX века "Татьянин день" стал традиционным студенческим праздником в России. К тому же, с него начинались каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. Несмотря на то, что праздник имеет российкие корни, а в Украине есть официальный праздник, который отмечается 17 ноября, празднование Дня Татьяны как Дня студентов сохранилось по сей день.

Приметы этого дня

В народе говорят, что в этот день солнце поворачивает к лету, а зима - к морозам. Если день будет солнечным, то рано вернутся птицы, если снег пойдет, то лето будет дождливым, а если ударят морозы - лето будет теплым.

В древности 25 января девушки с помощью всевозможных ухищрений пытались приманить женихов, для чего расстилали у дверей дома специальный половичок: кто об этот половик в праздник вытрет ноги, тот в доме девушки будет частым гостем.

Мечтательницы, которые хотели выйти замуж, также мастерили метлу, которую пытались оставить в доме желаемого жениха - и так, чтобы свекровь не нашла. Впрочем, опытные матери семейств об этом обычае знали и на порог пускали далеко не каждую девушку. Считалось, что девочка, которая родилась в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой и такую любой возьмет замуж.