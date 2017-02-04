Телефонный разговор Трампа и Порошенко состоится 4 февраля

Источник: РБК-УКРАИНА

У президента США Дональда Трампа на субботу, 4 февраля, запланирован телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Associated Press.

В сообщении отмечается, что разговор двух президентов начнется в 16:45 по местному времени (23:45 по Киеву). Согласно информации пресс-службы, в субботу также запланирован телефонный разговор главы Белого дома с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, а в воскресенье - с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и новым премьером Новой Зеландии Биллом Инглишем.



