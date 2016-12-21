Теракт в Берлине: полиция идентифицировала личность нападавшего

Источник: РБК-УКРАИНА

Теракт в Берлине совершил выходец из Туниса

Теракт в Берлине на рождественской ярмарке, в результате которого погибли 12 человек и десятки пострадали, устроил выходец из Туниса, передает The Independent со ссылкой на немецкую полицию. Сообщается, что полицейские под сиденьем водителя грузовика обнаружили документы о временном пребывании в Германии на имя гражданина Туниса Аниса А. Известно, что он родился в 1992 году в городе Татавин. В то же время полиция допускает, что у него были два сообщника. На данный момент Федеральная прокуратура Германии официально не комментировала данную информацию. Отметим, ранее полиция по подозрению в организации теракта в Берлине задержала выходца из Пакистана, которого за неимением доказательств отпустила. Напомним, главный подозреваемый в теракте в Берлине может находиться в больнице.



