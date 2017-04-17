Теракт в Питере. ФСБ задержала организатора

Источник: КорреспонденТ.net

Один из организаторов взрыва в петербургском метро задержан в Одинцовском районе Московской области, сообщили в ФСБ России.

По данным пресс-службы ФСБ, задержанный - Аброр Азимов. Он родился в 1990 году в центральноазиатской стране, которую напрямую ведомство в своем пресс-релизе не называет.

ФСБ подозревает задержанного в том, что он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова". Сейчас подозреваемый доставлен в Следственный комитет России.