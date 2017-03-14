Тест на патриотизм. Борьба с двойным гражданством

Источник: КорреспонденТ.net

Украинские власти решили разобраться с проблемой двойного гражданства.

В законодательстве четко закреплено, что в Украине разрешено только одно гражданство, двойное гражданство в нашем государстве запрещено, однако санкций за наличие паспорта или паспортов другой страны не предусмотрено.

Этим чаще всего пользуются политики и бизнесмены.

Корреспондент.net разбирался, как власти решили бороться с двойным гражданством.

Повод

У арестованного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова обнаружили гражданство Великой Британии во время расследования уголовного дела против него.

В сети была обнародована справка о наличии у Насирова гражданства Великобритании с мая 2012 года.

Также, по данным следствия, у Насирова есть и гражданство Венгрии.

Сам политик все отрицает и говорит, что он исключительно гражданин Украины.

У беглого народного депутата Александра Онищенко, по словам директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, также есть паспорта нескольких других государств, хотя нардеп отрицал получение гражданства Российской Федерации.

Предложение президента

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде установить, что добровольное обретение украинцами гражданства другого государства является основанием для лишения их гражданства Украины.

"Этим законопроектом будет четко установлено, что человек, добровольно вступивший в гражданство другой государства, будет считаться подпадающим под действие требования о прекращении украинского гражданства", – объяснил представитель президента Украины в парламенте Артур Герасимов.

По его словам, в документе уточнено основание для прекращения украинского гражданства. В частности таким основанием будет несдача иностранного паспорта во время обретения украинского гражданства в установленный срок.

Он подчеркнул, что эти требования касаются исключительно лиц, получивших иностранное гражданство добровольно, и не распространяются на жителей аннексированного Россией Крыма, где речь о добровольном гражданстве не идет.

Законопроектом предлагается ввести необходимость для лиц, которые получили гражданство Украины и подали декларацию об отказе от иностранного гражданства, в месячный срок вернуть паспорт гражданина другой страны.

Ранее такого срока не было. Отдельно добавили необходимость оповещения органа Украины о таком возврате.

Другие предложения

Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко и 9 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту предусмотреть досрочное лишение полномочий депутатов в случае установления фактов наличия у них гражданства другой страны.

Также есть законопроект нардепов Леонида Емца и Андрея Тетерука который предлагает установить ответственность для людей, которые работают на государственной службе, являются народными депутатами, судьями, за наличие у них кроме украинского, гражданства другого государства.

По мнению Емца, на базе этих трех законопроектов следует сформировать один, который четко определит вопрос ответственности лиц на должностях государственной власти с двойным гражданством.

Как сейчас

На данный момент гражданин Украины может утратить гражданство Украины. Лишить гражданина Украины гражданства – запрещено.

Утратить гражданство Украины гражданин может:

· Если он добровольно приобрел гражданство другой страны, будучи совершеннолетним. А это значит, сознательно пошел в представительство другого государства, написал заявление, подал документы либо совершил другие действия, вследствие которых предусмотрено приобретение гражданства другого государства;

· Если лицо приобрело гражданство в результате обмана, сознательной подачи недостоверных сведений или фальшивых документов;

· Если гражданин Украины поступил на службу в вооруженные силы или армию другой страны.

Гражданину Украины не запрещено иметь гражданство другой страны (не считается добровольным и не несет каких-либо следствий) если гражданин Украины:

- Одновременно обрел гражданство Украины и другой страны согласно рождению.

- Если ребенок (гражданин Украины) приобрел гражданство другой страны (гражданство своих усыновителей) вследствие усыновления его иностранцами.

- Если гражданин Украины автоматически приобрел гражданство другого государства в результате заключения брака с иностранцем.

- Если совершеннолетний гражданин Украины автоматически (в дар) получил гражданство другого государства, при осуществлении прав, которые не были направлены на получение гражданства другой страны непосредственно.