The Guardian рассказали о том, что случится после смерти королевы Великобритании Елизаветы II

Источник: Українські новини

Издание The Guardian опубликовало проработанный до мельчайших деталей план действий властей за несколько часов до и сразу после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Как оказалось, Букингемский дворец предусмотрел практически все моменты печального исхода: от прощания с родственниками до работы со СМИ и похорон.

Материал The Guardian появился 16 марта без какого-либо видимого информационного повода: с января СМИ не сообщали о болезни 90-летней королевы или других ее сложностях со здоровьем. Пользователи соцсетей и некоторые журналисты многократно распространяли информацию о смерти Елизаветы II, однако во дворце такие сообщения практически сразу опровергали.



Мать Елизаветы II дожила до 101 года, а церемония ее похорон прорабатывалась и уточнялась на протяжении более чем 20 лет. Саму королеву-мать происходящее нисколько не шокировало — она сама принимала участие в подготовке церемониала.

Журналисты отметили, что обсуждение смерти королевы и многих других моментов в монархии можно сравнить с табу. По их мнению, такое поведение британских граждан не слишком оправданно и даже помогает скрыть реальность. The Guardian подчеркнул, что внутриполитическая напряженность в Британии близка к "разрыву королевства на части", а смерть монарха станет настоящим потрясением для общества.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В 2015 году королеву Великобритании признали старейшим действующим монархом. В какой-то момент правления (когда именно — неясно) Букингемский дворец создал план действий на случай ее смерти, а затем передал его правительству и телекомпании Би-би-си.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Фото: theguardian

Последние часы королева проведет с врачами и родственниками. Самый вероятный план по версии правительства — смерть Елизаветы II после непродолжительной болезни. Доктор будет контролировать доступ в комнату королевы и присматривать за ней до последнего мгновения. Предполагается, что у нее появится возможность попрощаться с друзьями по телефону.

Королем станет принц Чарльз. Сразу после смерти монарха руки Чарльзу поцелуют его братья и сестра. Главным должностным лицом, ответственным за распространение новостей, станет посвященный в рыцари личный секретарь королевы. Он свяжется с премьер-министром и, если это будет необходимо, разбудит чиновника.

Для новости о смерти королевы изобрели кодовое слово. Британские власти в последний раз применяли код после смерти Георга VI в 1952 году с целью не допустить утечки информации через операторов. Тогда использовалась фраза "Угол Гайд-парка".

Для Елизаветы II секретные слова поменяли на "Лондонский мост". Таким образом пресс-секретарь королевы позвонит премьер-министру по конфиденциальной линии и скажет только одну фразу: "Лондонский мост разрушился". Затем о смерти королевы расскажут председателям правительств 15 стран, где она остается формальной главой государства и 36 представителям стран-членов Британского содружества.

"Какое-то время после смерти королевы мы не будем знать ничего. Информация будет курсировать подобно волне перед землетрясением, которую можно уловить только с помощью специального оборудования", - Сэм Найт, журналист Guardian.

Срочное сообщение о смерти Елизаветы одновременно отправят в британское информационное агентство Press Association и другие мировые СМИ. Би-би-си после многих лет потеряла монополию на публикацию первой заметки о смерти монарха. В момент сообщения для СМИ из Букингемского дворца выйдет одетый в траур лакей и оставит сообщение на воротах. На сайте дворца останется одна страница с памятным текстом на темном фоне.

Многие британские издания заранее подготовили фильмы в память о Елизавете II. Фото: theguardian

СМИ давно готовы к смерти королевы. При печальном исходе Би-би-си активирует специальную систему оповещения в чрезвычайных ситуациях, созданную еще в эпоху Холодной войны. Многие из нынешних сотрудников компании наблюдали за работой системы только во время ее тестирования. Журналисты Би-би-си провели немало репетиций для отработки разных сценариев, чтобы в печальный момент без сомнений подобрать верные слова.

Многие британские издания заранее подготовили фильмы в память о Елизавете II и некрологи. Журналисты Guardian признались, что редактор владеет целым списком историй к этому моменту. В The Times заверили, что на случай смерти королевы у них хватит подготовленного материала на 11 дней вперед. Sky News и ITN, годами репетировавшие работу в такой ситуации, заранее заключили соглашения с экспертами по королевской семье на эксклюзивные комментарии. У радиостанций есть специальные плейлисты, составленные из песен с печальным мотивом.

У властей подготовлены варианты действий на случаи смерти Елизаветы II в любой из резиденций. Перед церемонией, скорее всего, пройдут многочисленные приемы, парады и шествия. А в день, когда придет печальное сообщение, прекратятся заседания в обеих палатах парламента, раньше обычного завершат рабочий день многие британцы, а пилоты самолетов сделают объявление пассажирам.