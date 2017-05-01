Тиллерсон и Лавров договорились о встрече на Аляске

Источник: 112.ua

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

На сайте ведомства отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Отмечено, что главы внешнеполитических ведомств обсудили "некоторые вопросы двусторонней сферы отношений".

"Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая", - говорится в сообщении МИД.

Также дипломаты кратко обменялись мнениями по поводу международной встречи по Сирии, которая состоится в Астане (Казахстан) 3-4 мая.

Как ожидается, во встрече примет участие делегация сирийской оппозиции, которая пропустила предыдущий раунд переговоров.