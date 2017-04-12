Тиллерсон настаивает на необходимости выполнения Россией всех положений "Минска"

Источник: Українські новини

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул необходимость выполнения Россией всех положений достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей.

Об этом он сказал на совместной с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пресс-конференции в Москве (Россия), передают Українські Новини.

"Что касается "минских договоренностей". Мы говорим, что необходимо делать все для того, чтобы выполнять эти условия. Необходимо, чтобы Россия поддерживала все условия положений этого договора, было отведено тяжелое вооружение и наблюдатели миссии ОБСЕ могли выполнять свою работу", - сказал Тиллерсон.

По его словам, если ситуация в Украине не будет исправлена, то это не сможет помочь двусторонним отношениям между США и Россией.

Напомним, что Путин принял в Кремле Лаврова и Тиллерсона после завершения переговоров глав внешнеполитических ведомств.

Во время встречи Лаврова и Тиллерсона глава российского МИДа наговорил колкостей Тиллерсону во время переговоров.