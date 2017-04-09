Тиллерсон отменил встречу с Путиным – СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава бюро "Голоса Америки" в Белом доме Стив Херман в Twitter в воскресенье, 9 апреля.

"Встречу с президентом России Владимиром Путиным убрали из московского графика госсекретаря Тиллерсона", – говорится в сообщении.

Госсекретарь США посетит Россию с официальным визитом 12 апреля. Ранее планировалась его встреча с Путиным, однако на сайте Госдепа содержится уточненная информация о встрече Тиллерсона только с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими чиновниками для обсуждения ситуации в Украине, борьбы с терроризмом и ряда других вопросов.

Ожидается, что Тиллерсон в Москве представит РФ доказательства, что в стране знали о применении правительственными войсками режима Башара Асада химического оружия против мирных жителей в Сирии.