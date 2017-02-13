Тимошенко будет судиться за право уволить Гройсмана

Источник: Українські новини

Фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде намерена обратиться в суд по факту удаления с сайта парламента проекта постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом на прессе конференции сообщила председатель фракции Юлия Тимошенко, передают Українські Новини.

"Мы, безусловно, будем подавать в суд, потому что это прямое нарушение Конституции и регламента", - сказала она.

Фракция требует вернуть документ на сайт Рады до конца понедельника.

"Мы получили объяснения, что это неконституционное постановление и надо собирать 150 подписей депутатов... Это все обман, потому что 150 голосов депутатов надо собирать только в случае, если отправляется в отставку все правительство. Речь идет (в проекте постановления) непосредственно о премьер-министре", - добавила она.

По мнению Тимошенко, ответственными за удаление проекта постановления являются Президент Петр Порошенко, сам Гройсман и председатель Рады Андрей Парубий.

Согласно ст. 87 Конституции, Рада по предложению Президента или не менее 150 депутатов может рассмотреть вопрос об ответственности Кабинета Министров и принять резолюцию недоверия Кабмину.