Тимошенко: Если Порошенко согласится на выборы на Донбассе во время войны, это будет означать потерю Украины

Источник: 112.ua

Если президент Петр Порошенко согласится проводить выборы на Донбассе во время войны, это будет означать потерю Украины. Об этом сообщила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в "Вечернем прайме" на телеканале "112 Украина".

Тимошенко, говоря о последствиях проведения выборов на Донбассе до завершения войны, сказала: "Это не означает только то, что там будет местная власть, что сейчас проведут выборы, когда там будут голосовать танки, пушки, а не люди. Это не только расстановка на ключевые посты в местных советах, в местных администрациях террористов, убийц, абсолютно подконтрольных российской территории людей. Не только это. А говорят о том, что после этих выборов территория Донбасса должна быть реинтегрирована в Украину. То есть, после того, как там пройдут выборы во время войны и РФ захватит всю территорию окончательно, реинтеграция вся эта беду принесет внутрь Украины".

"Если украинское правительство, президент согласятся проводить выборы на Донбассе во время войны, это будет означать, что мы потеряли Украину", – добавила Тимошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил свое мнение по поводу проведения выборов на Донбассе. Глава государства считает, что Украина должна получить контроль над ныне неконтролируемой частью границы с Россией на следующий день после местных выборов. До того границу должна контролировать полицейская миссия ОБСЕ.