Тимошенко сказала спасибо Гройсману за "валентинку" в День влюбленных

Источник: Українські новини

Юлия Тимошенко прокомментировала слова премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что она является "мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности".



"Все эти образы - это свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно. Я благодарю за такую "валентинку" от премьер-министра Украины накануне праздника", - цитирует пресс-служба председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко.



Лидер "Батьківщини" считает, что недостойные слова Гройсмана были ответом на критику в его адрес.

"Моя реакция касается не оскорбительных слов против меня. Моя реакция касается того, что премьер-министр думает, что его политика позволяет украинцам жить лучше и лучше. Это - неадекватно", - добавила она.

Тимошенко уверена, что необходимо отправить Гройсмана в отставку.