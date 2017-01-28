"Только и остается, что жену бить": Соцсети отреагировали на закон о побоях в России

Источник: РБК-УКРАИНА

Государственная Дума России приняла закон, который отменил уголовное наказание за побои в семье, если они совершены впервые. Авторы скандального закона о декриминализации побоев заявили, что его принятие восстановит "баланс ответственности за преступления, правонарушения различной тяжести".

Новая норма права определяет, когда за “одно и то же деяние следует одинаковая ответственность для всех, независимо от того, кто это деяние совершил”. Принятие этого закона вызвало массу негодования среди пользователей соцсетей в РФ. Россияне пишут, что теперь “можно бить жену на законных основаниях” и готовы “применять новые формы насилия”.



