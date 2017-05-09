Только один иностранный лидер посетил Москву в День Победы

Источник: 112.ua

Президент Молдовы Игорь Додон стал единственным иностранным лидером, который посетил Москву в День Победы в этом году, сообщает "Газета.ru".

Пресс-служба Додона написала, что он отправился в российскую столицу по приглашению российского президента Владимира Путина, и этот визит молдавского президента в Россию является уже третьим с начала года.

На сайте пресс-службы российского президента сообщается, что поздравления с 72-й годовщиной Победы во Второй мировой войне Путину направили президент Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян, Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр и президент Израиля Биньямин Нетаньяху и Реувен Ривлин.

Кроме того, Путин получил поздравления от лидеров Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Никарагуа, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии.

В 2016 году тогдашний президент Молдовы Николай Тимофти отказался принимать участие в праздновании 70-летия Победы в Москве.