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Торговая блокада началась в Харьковской области

Источник: КорреспонденТ.net

12.03.2017

Участники торговой блокады Донбасса прибыли в Харьковскую область, сообщает издание NewsRoom.

По словам местных жителей, активисты установили большую военную палатку возле депо в поселке Купянск-Узловой. Но пока активных действий не предпринимают. Среди прибывших люди с шевронами батальона "Донбасс", активисты "ОУН" и ветераны АТО.

На месте присутствуют сотрудники полиции, местные депутаты и представители мэрии.
 
При этом участники блокады заявляют, что сразу же после открытия редута была организована провокация: якобы в Купянск привезли около 200 "титушек", которые окружили палатки.
 
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