Торговая блокада началась в Харьковской области

Источник: КорреспонденТ.net

Участники торговой блокады Донбасса прибыли в Харьковскую область, сообщает издание NewsRoom.

По словам местных жителей, активисты установили большую военную палатку возле депо в поселке Купянск-Узловой. Но пока активных действий не предпринимают. Среди прибывших люди с шевронами батальона "Донбасс", активисты "ОУН" и ветераны АТО.

На месте присутствуют сотрудники полиции, местные депутаты и представители мэрии.