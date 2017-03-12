Торговая блокада началась в Харьковской области
Источник: КорреспонденТ.net
12.03.2017
Участники торговой блокады Донбасса прибыли в Харьковскую область, сообщает издание NewsRoom.
По словам местных жителей, активисты установили большую военную палатку возле депо в поселке Купянск-Узловой. Но пока активных действий не предпринимают. Среди прибывших люди с шевронами батальона "Донбасс", активисты "ОУН" и ветераны АТО.
На месте присутствуют сотрудники полиции, местные депутаты и представители мэрии.
При этом участники блокады заявляют, что сразу же после открытия редута была организована провокация: якобы в Купянск привезли около 200 "титушек", которые окружили палатки.