Трамп: Американские СМИ не уделили должного внимания визиту Климкина

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что СМИ не замечают его активности.

"Они (СМИ − ред.) меня не знают, я очень активный президент. Я работаю с Китаем, с Японией, с Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами. На днях ко мне приезжал министр иностранных дел России, а следом − они об этом не говорили − министр иностранных дел Украины приехал. Я сказал: "Ребята, вам нужно помириться". Но они (СМИ) говорили только о визите (министра) из России", − заявил Трамп.

По его словам, подобной ситуации с вниманием со стороны прессы никогда не было.

Американский лидер подчеркнул, что предложил отменить брифинги для СМИ и заменить их рассылкой для журналистов с "четкими, точными, красивыми" ответами, чтобы избежать искажений.

Также Трамп указал, что во время правления Барака Обамы пресс-конференции практически не освещались.