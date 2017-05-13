Трамп будет противостоять действиям России

Источник: КорреспонденТ.net

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил на брифинге, что американский лидер Дональд Трамп будет "противостоять разрушительному поведению" России в Сирии и на Украине, но надеется на сотрудничество с Москвой в решении глобальных проблем, передает РИА Новости.

Трамп, по словам советника, "четко дал понять" свои намерения.

"Но также президент будет рассчитывать на сотрудничество в решении серьезных проблем, касающихся обеспечения безопасности во всем мире", − добавил Макмастер.

"Мы рассматриваем общение с представителями России, которые осуществляет госсекретарь Рекс Тиллерсон, короткую встречу президента с главой МИД Сергеем Лавровым и телефонные переговоры с российскими лидерами как общение, а не как принятие решений", − подчеркнул он.