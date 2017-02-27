Трамп хочет увеличить бюджет Пентагона еще на $54 млрд

Источник: Українські новини

Президент США Дональд Трамп предлагает увеличить расходы Пентагона на $54 млрд и на эту же сумму сократить невоенные расходы, среди которых и значительное уменьшение иностранной помощи.

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник Трамп представит в Конгрессе свои предложения относительно бюджета и, в частности, предложение об увеличении расходов на министерство обороны, которое просило утвердить бюджет в размере $583 млрд на 2017 год.

Также стало известно, что Трамп позволит Пентагону принять решение о том, как потратить дополнительные миллиарды.

Также ожидается, что президент США предложит существено уменьшить бюджеты большинства федеральных агентств, в том числе Агентства по охране окружающей среды, которое он сам назвал "агентством обременительных правил".