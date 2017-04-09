Трамп хочет ввести новые санкции против РФ

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп обсуждает вопрос о возможности применения новых антироссийских и антииранских санкций в связи с ситуацией в Сирии. Об этом сообщила американский постпред при ООН Никки Хейли в эфире телеканала CNN в воскресенье, 9 апреля.

"Президент намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет", – заявила она.

Комментируя позицию Вашингтона по Сирии, Хейли отметила, что политическое урегулирование конфликта, пока Асад у власти, невозможно в принципе.

На вопрос о повторных ударах американской авиации по Сирии Хейли ответила, что США готовы их нанести, но надеются, что такой необходимости не возникнет.

Ранее СМИ сообщили, что во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада. Также госсекретарь США обвинит Россию в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия, заявив, что таким образом Россия не выполнила своих обязательств в этой области, пишет издание.