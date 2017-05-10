Трамп - Лаврову: Россия ответственна за полное выполнение минских договоренностей

Источник: 112.ua

Президент США Дональд Трамп сегодня провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Белый Дом уже опубликовал заявление об этой встрече.

В заявлении сказано, что Дональд Трамп сказал Сергею Лаврову, что его администрация готова и далее участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе. Также сказано, что Трамп подчеркнул ответственность России за полное выполнение минских договоренностей.

"Президент поднял вопрос Украины и выразил готовность своей администрации продолжать участвовать в урегулировании конфликта и подчеркнул ответственность России за полное осуществление минских соглашений", - сказано в заявлении Белого Дома.

Кроме того речь шла о необходимости совместной работы для прекращения конфликта в Сирии, в частности подчеркивая необходимость для России обуздать режим Асада, Иран и иранских посредников.

Он также поднял вопрос о более широком сотрудничестве по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в других точках. Президент также подчеркнул свое стремление наладить лучшие отношения между Соединенными Штатами и Россией.

Также американские СМИ приводят слова президента Трампа о встрече с Лавровым. Трам назвал встречу "очень хорошей".

Лавров сегодня также встречался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и на этой встрече также обсуждался украинский вопрос. "Что касается Украины, то секретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса в деле полного осуществления минских соглашений. Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали", - отметили в Госдепе по итогам встречи.