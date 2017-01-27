Источник: 112.ua

Говорить о снятии санкций с России пока рано, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй, передает Reuters.

Трампа спросили, будет ли он вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и готов ли Трамп снять санкции с России.

"Насколько я знаю, звонок (Путину) запланирован, посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами", - ответил он.

"Нет гарантий, но если мы можем этого достичь, это будет положительным", - добавил Трамп.

Отметим, что американский сенатор Джон Маккейн заявил, что попытается помешать Дональду Трампу снять антироссийские санкции, если президент США действительно предпримет эти шаги.

"Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России", - сказал он.

Как сообщалось, ранее советник Трампа заявила, что ослабление санкций в отношении России обсуждается.

Напомним, перед инаугурацией президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала.