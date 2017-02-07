Трамп обещает разобраться, что происходит на Востоке Украины

Источник: 112.ua

Президент СЩА Дональд Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", - сказал президент.

Трамп отрицательно ответил на вопрос ведущего, не оскорблен ли он тем, что ситуация на востоке Украины обострилась после его телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом Трамп заметил в ответ на реплику ведущего о том, что ситуация в Украине обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил", что в США не знают точно, контролируются ли Россией силы Востока Украины, или нет, но обещал, что узнают.