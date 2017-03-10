Трамп обсудит с Меркель роль США в урегулировании конфликта на востоке Украины

Источник: 112.ua

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи 14 марта обсудят уровень участия Вашингтона в решении конфликта на Донбассе. Об этом сообщает Reuters.

"Они обсудят, какую наиболее полезную роль США могут играть в продолжающемся дипломатическом процессе", - сообщил представитель администрации США.

Кроме украинского вопроса, политики также обсудят уровень расходов на оборону в Германии, сирийских беженцев и Европейский союз.

Отмечается, что Трамп высоко оценивает участие Меркель в урегулировании конфликта на Донбассе.