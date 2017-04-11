Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО

Источник: КорреспонденТ.net

Американский президент Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО, сообщила пресс-служба Белого Дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал документ о ратификации Протокола о присоединении Черногории к Североатлантическому альянсу", - сказано в сообщении.

Таким образом, бывшая югославская республика становится 29-м членом альянса (американский сенат ранее уже одобрил вступление Черногории в НАТО - ред.).

Отметим, что подписание документа совпало по времени с визитом в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Россия, как известно, возражает против расширения НАТО.

При этом в день визита Тиллерсон поставил ультиматум России, заявив, что ей следует выбрать: либо партнерство с США, либо поддержка сирийского правительства.