Трамп ограничит въезд мигрантов в США

Источник: РБК-УКРАИНА

Так, Трамп намерен уже в среду подписать несколько указов касательно ограничений на въезд мигрантов в США. В частности новые законы серьезно ограничат возможности для въезда в Соединенные Штаты беженцам, а также целому ряду лиц с действующими американскими визами из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Сообщается, что во время избирательной кампании Трамп не раз критиковал миграционную политику западных стран. Помимо этого Трамп выступал за ограничение миграции из соседней Мексики, пообещав построить стену на границе с соседней страной и заставить Мехико ее оплатить. Также среди других обещаний Трампа - тюремный срок на два года для тех, кто незаконно пересекает границу с США Напомним, сенат Конгресса США большинством голосов утвердил губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН.



