Трамп поблагодарил Литву за поддержку Украины

Источник: КорреспонденТ.net

Американский президент Дональд Трамп написал в послании президенту Литвы Дале Грибаускайте, что уважает ее поддержку территориальной целостности Украины. Об этом написал в письме по случаю дня восстановления государственности Литвы 16 февраля.

"Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по повышению диверсификации энергетики поддерживают нашу общую цель - укреплять европейскую и региональную безопасность", - отмечается в письме президента США.

Кроме того, американский президент назвал Литву ценным союзников в альянсе НАТО и отметил ее усилия в обеспечении безопасности в мире.