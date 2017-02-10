Трамп поблагодарил Литву за поддержку Украины
Источник: КорреспонденТ.net
10.02.2017
Американский президент Дональд Трамп написал в послании президенту Литвы Дале Грибаускайте, что уважает ее поддержку территориальной целостности Украины. Об этом написал в письме по случаю дня восстановления государственности Литвы 16 февраля.
"Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по повышению диверсификации энергетики поддерживают нашу общую цель - укреплять европейскую и региональную безопасность", - отмечается в письме президента США.
Кроме того, американский президент назвал Литву ценным союзников в альянсе НАТО и отметил ее усилия в обеспечении безопасности в мире.
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