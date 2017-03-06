Трамп подписал новый указ о мигрантах

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, приостанавливающий на 90 дней въезд в США граждан шести стран – Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Новый миграционный указ вступит в силу 16 марта, сообщило агентство AP со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Кроме того, на 120 дней приостановлена программа приема беженцев в США. В отличие от предыдущего указа, Ирак в этом списке не фигурирует.

Как заявил на брифинге представитель Белого дома, уже выданные визы или разрешения на временное проживание в США аннулированы не будут.

Ирак был исключен из черного списка, потому что правительство этой страны ввело дополнительные процедуры проверки при пересечении границы. Кроме того, был улучшен обмен данными между Ираком и США. Эти меры позволят предотвратить проникновения боевиков "Исламского государства" на американскую территорию.

В Министерстве иностранных дел Ирака положительно отреагировали на данное решение.