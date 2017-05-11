Трамп подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной

Источник: Українські новини

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по результатам встречи вице-президента США Майка Пенса и Трампа с министром иностранных дел Павлом Климкиным, передают Українські Новини.

"Сегодня вице-президент Майк Пенс встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Вице-президент подчеркнул неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что Пенс подчеркнул, что договоренности, достигнутые в Минске (Беларусь), остаются наиболее жизнеспособным путем к миру.

"После этой встречи Президент (США Дональд Трамп) провел переговоры с министром иностранных дел (Павлом Климкиным) и подтвердил поддержку США Украины и его желание работать с нашими украинскими партнерами для мирного урегулирования конфликта", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посла Украины в США Валерия Чалого.