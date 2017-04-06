Трамп пообещал Японии военную поддержку перед лицом северокорейской угрозы

Источник: 112.ua

"Президент подчеркнул, что США стоят вместе со своими союзниками Японией и Южной Кореей перед лицом серьезной угрозы, которую продолжает представлять Северная Корея. Президент также ясно дал понять, что США продолжат укреплять свои возможности по сдерживанию и обороне себя самих и своих союзников при использовании полного спектра военных возможностей", - сообщила пресс-служба Белого дома.