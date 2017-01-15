Трамп поставил дедлайн Порошенко

Источник: politeka.net

Избранный президент США Дональд Трамп поставил дедлайн президенту Украины Петру Порошенко касаемо сроков нормализации отношений с Россией.

На это у Петра Алексеевича есть 2-3 месяца, пишет «Хвыля» по информации источников журналиста Юрия Романенко.

«По моим источникам, Трамп дал Петру Алексеевичу 2-3 месяца на внятные предложения относительно того, как выйти из кризисной ситуации в отношениях между Украиной и Россией. Если таких предложений не поступит, то договоренности будут заключаться за спиной Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп поставил задачу своей администрации до конца года разрешить два ключевых конфликта — сирийский и украинский.

«И если в сирийском вопросе наметился определенный прогресс из-за договоренностей между Ираном, Россией, Турцией и монархиями Залива, при негласной поддержке Вашингтона, то украинская ситуация пока что подвешена», — написал журналист. Недавно на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что надеется на налаживание отношений с Москвой, однако не исключает, что этого может не произойти.