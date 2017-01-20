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Трамп принял присягу президента США

Источник: КорреспонденТ.net

20.01.2017

Он официально стал 45 президентом Соединенных Штатов Америки.

Дональд Трамп в Вашингтоне принял присягу президента США. В ходе церемонии инаугурации он произнес традиционную клятву верности народу США.

Таким образом, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, избранный коллегией выборщиков президентом США, официально стал 45 президентом Соединенных Штатов Америки.

Гимн США на инаугурации спела певица с украинскими корнями Джеки Иванко:

"Торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов", - сказал он.

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