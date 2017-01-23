Трамп приведет к присяге новых министров обороны и нацбезопасности США

Источник: 112.ua

Президент Дональд Трамп приведет позднее на этой неделе к присяге новых министров обороны и национальной безопасности США Джеймса Мэттиса и Джона Келли. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает CBS News.

Как он уточнил, руководитель американской администрации приведет к присяге Келли в среду, "а затем в пятницу организует то же самое для Мэттиса".

Кроме того, 24 января Трамп примет за рабочим завтраком руководителей автомобилестроительной промышленности США, добавил Спайсер. По его словам, в этой встречи примут участие, в частности, главы компаний GM, Chrysler и Ford.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил кандидатуры Мэттиса и Келли. Они стали первыми официально назначенными членами кабинета Трампа, которых должна была утвердить верхняя палата законодательного органа.