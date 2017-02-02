Трамп призвал людей помолиться за Шварценеггера, на что тот предложил ему поменяться местами

Источник: Українські новини

Президент США Дональд Трамп ранее был ведущим шоу The Celebrity Apprentice ("Знаменитый подмастерье"). Сейчас его место занимает Арнольд Шварценеггер. Во время очередного торжественного завтрака в Белом доме Трамп призвал гостей "молиться за Арнольда", на что актер предложил главе государства поменяться местами. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Причиной для перепалки стало то, что у программы The Celebrity Apprentice серьезно упали рейтинги, и Трамп уже не впервые винит в этом нового ведущего, Арнольда.

Национальный молитвенный завтрак, на котором прозвучала обличительная речь Трампа, проводится всеми президентами США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра в 1953 году, в первый четверг февраля. На завтраке у Трампа среди 3500 приглашенных присутствовал продюсер телешоу Марк Бернетт и его жена Рома Дауни.

"Мы знаем, как все вышло: рейтинги рухнули до плинтуса. Это катастрофа. Хочу помолиться за Арнольда, чтоб мы могли удержать рейтинги, окей?" - неожиданно обратился президент к аудитории, полной конгрессменов, представителей иностранных государств и религиозных деятелей.

Звезда боевиков, бывший бодибилдер и губернатор Калифорнии быстро и язвительно отреагировал на выпад президента в Twitter.

"Эй, Дональд, у меня прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты возвращаешься на телевидение, раз уж ты такой эксперт по рейтингам. А я берусь за твою работу, чтобы люди смогли снова спокойно спать", - сказал актер в видеообращении.

В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, которые стремятся собрать как можно больше средств на нужды какой-либо благотворительной организации.

Это не первый раз, когда Трамп припоминает Шварценеггеру падение рейтингов: ранее он писал в Twitter, что "Терминатор увяз" в его бывшем шоу.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп на неопределенный срок прекратил прием беженцев из Сирии, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.