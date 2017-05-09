Трамп продлил на год санкции против Сирии
Источник: 112.ua
09.05.2017
Президент США Дональд Трамп продолжил санкции в отношении правительства Сирии еще на один год. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома США.
"Продлевается на один год национальный режим санкций в связи с действиями правительства Сирии", - говорится в сообщении, подписанном Трампом.
Как пояснили в Белом доме, "США осуждают жестокое насилие и нарушение прав человека режимом (президента Сирии Башара) Асада и призывают режим Асада остановить насилие против сирийского народа, придерживаться режима прекращения огня, обеспечить доставку гуманитарной помощи и содействовать политическому переходу в Сирии".
Напомним, ранее США ввели 271 санкцию против правительства Башара Асада в Сирии за предполагаемое использование химического оружия.
Как сообщалось, в Сирии в субботу, 6 мая, в полночь по местному времени в четырех зонах деэскалации вступил в силу меморандум о режиме прекращения огня.
Однако в тот же день несмотря на вступление в силу меморандума о режиме прекращения огня, в одной из зон возобновились бои.