Трамп прокомментировал протесты в США после его инаугурации

Источник: РБК-УКРАИНА

Президент США Дональд Трамп раскритиковал проведение акций протеста в США после его инаугурации. Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Смотрел вчера протесты, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что были выборы! Почему эти люди не голосовали?" - написал Трамп. Кроме того, он написал, что "знаменитости только усугубляют ситуацию".

При этом Трамп добавил, что мирные протесты являются отличительной чертой демократии США. "Мирные протесты являются отличительной чертой нашей демократии. Даже если я не всегда согласен, я признаю права людей выражать свое мнение", - написал Трамп.

Напомним, около двух миллионов человек приняли участие в марше за права женщин после инаугурации Дональда Трампа в США. Отмечается, что в Вашингтоне итоговое число участников может составить полмиллиона человек. Столько же протестующих вышло на улицы Лос-Анджелеса. Между тем, организаторы марша заявили о 750 тысячах демонстрантов. Еще более 500 тысяч человек маршировали в Нью-Йорке.



