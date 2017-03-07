Трамп: Россия "ездила" на Обаме и забрала Крым

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в нерешительности и слабости в отношении России. Об этом он написал в Twitter.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в нерешительности и слабости в отношении России. Об этом он написал в Twitter.