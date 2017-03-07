Трамп: Россия "ездила" на Обаме и забрала Крым
Источник: КорреспонденТ.net
07.03.2017
Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в нерешительности и слабости в отношении России. Об этом он написал в Twitter.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в нерешительности и слабости в отношении России. Об этом он написал в Twitter.
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