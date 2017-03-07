Вечернирй Мариуполь

Вечерний Мариуполь RSS Интернет-газета

Трамп: Россия "ездила" на Обаме и забрала Крым

Источник: КорреспонденТ.net

07.03.2017

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в нерешительности и слабости в отношении России. Об этом он написал в Twitter.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в нерешительности и слабости в отношении России. Об этом он написал в Twitter.

 

Гройсман: Из-за блокады мы ежемесячно теряем до четырех миллиардовСША гарантировали невозможность "сдачи" Украины
TRINITY