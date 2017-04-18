Трамп сделал предложение Путину по Сирии - СМИ
Источник: КорреспонденТ.net
18.04.2017
Издание AP сообщает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву на прошлой неделе предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть план по Сирии, придуманный американским лидером Дональдом Трампом. О таком плане якобы рассказали источники среди американских чиновников.
Сам план Трампа еще не закончен, но госсекретарь США все равно показал Путину предварительный вариант и документы, где изложены основные принципы плана.
Известно, что в плане описаны три главных пункта: ликвидация ИГИЛ, восстановление стабильности во всех регионах Сирии и обеспечение "переходного периода" в стране, в результате которого президент Башар Асад уйдет с поста.
В администрации президента Трампа якобы настаивают, что для урегулирования конфликта в Сирии участие России необходимо.
СМИ отмечают, что Тиллерсон не требовал немедленного ответа, а просил власти РФ все обдумать.
В Кремле же заявили, что вся информация о передаче Путину плана Трампа не соответствует действительности.
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