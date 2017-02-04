Трамп сохранил влияние на свои активы после инаугурации, - NYT

Источник: РБК-УКРАИНА

Попечителями траста, которому миллиардер Дональд Трамп передал свои активы перед вступлением на пост президента США, является его сын Дональд Трамп-младший и финансовый директор компании Trump Organization Аллен Вейссельберг. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, траст является отзывающим, то есть Трамп может в любой момент изменить опекунов и передать его в управление другим лицам. Кроме того, траст оформлен на номер социального страхования самого Дональда Трампа-старшего.

Эти факты, по мнению издания, свидетельствуют о том, что Трамп оставил за собой возможность влиять на руководство трастом, а значит и на судьбу собственных активов, во время пребывания на посту президента.

После победы на выборах Трампа призвали передать управление активами в "слепой" траст, однако миллиардер заявил тогда, что законодательство не требует от него поступать именно так. Юрист, который по просьбе газеты провел экспертизу документов траста, заявил изданию, что указанная схема не может избавить президента от конфликта интересов. До 11 января Трамп пообещал, что полностью отойдет от управления своим бизнесом, передав активы двум старшим сыновьям.

По его словам, он полностью перестанет контролировать свои отели, поля для гольфа и другие предприятия. После инаугурации представитель Белого дома Шон Спайсер также заявлял, что Трамп покинул свой пост в Trump Organization. Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на официального представителя Трампа сообщала, что новоизбранный президент США еще в июне 2016 года продал все свои доли в разных компаниях.



