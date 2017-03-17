Трамп в 2018 году урежет гранты и выделит деньги на депортацию нелегалов

Источник: Українські новини

В США разработали стратегию по сокращению госбюджета.

Об этом во время брифинга заявил и.о. официального представителя американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

По его словам, расходы на работу Госдепа в 2018 году сократятся на $10,1 млрд по сравнению бюджетом 2017 года. Он рассказал, что Белый дом предлагает комбинированный бюджет для Государственного департамента и USAID в размере 25,6 млрд. При этом в 2017 году бюджет Госдепартамента составлял $32,6 млрд.

Как утверждает Тонер, новый бюджет будет на 28% ниже текущих расходов.

По информации Reuters, США планирует сократить расходы на внешнюю военную помощь, но при этом в 2018 году страна увеличит расходы на внутренние военные программы и армию на $54 миллиарда. Также в новом бюджете предусмотрены деньги на развитие программы депортации нелегальных иммигрантов.

В бюджете 2018 года Трамп придерживается позиции "Америка прежде всего", которую высказал еще в своей предвыборной речи.

США существенно сокращает финансирование программ образовательного и культурного обмена Государственного департамента, реорганизации Государственного департамента и USAID (Агентства США по международному развитию, которое занимается выдачей грантов в различных странах мира в общем и в Украине в частности).