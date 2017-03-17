Трамп в 2018 году урежет гранты и выделит деньги на депортацию нелегалов
Источник: Українські новини
17.03.2017
В США разработали стратегию по сокращению госбюджета.
Об этом во время брифинга заявил и.о. официального представителя американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.
По его словам, расходы на работу Госдепа в 2018 году сократятся на $10,1 млрд по сравнению бюджетом 2017 года. Он рассказал, что Белый дом предлагает комбинированный бюджет для Государственного департамента и USAID в размере 25,6 млрд. При этом в 2017 году бюджет Госдепартамента составлял $32,6 млрд.
Как утверждает Тонер, новый бюджет будет на 28% ниже текущих расходов.
По информации Reuters, США планирует сократить расходы на внешнюю военную помощь, но при этом в 2018 году страна увеличит расходы на внутренние военные программы и армию на $54 миллиарда. Также в новом бюджете предусмотрены деньги на развитие программы депортации нелегальных иммигрантов.
В бюджете 2018 года Трамп придерживается позиции "Америка прежде всего", которую высказал еще в своей предвыборной речи.
США существенно сокращает финансирование программ образовательного и культурного обмена Государственного департамента, реорганизации Государственного департамента и USAID (Агентства США по международному развитию, которое занимается выдачей грантов в различных странах мира в общем и в Украине в частности).